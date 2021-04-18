Стовідсоткова реалізація українця принесла "Вашингтону" четверту поспіль перемогу в НБА

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. У поєдинку регулярного чемпіонату НБА "Вашингтон Візардс" приймали аутсайдера турніру "Детройт Пістонс", повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Український центровий господарів Олексій Лень вийшов у стартовому складі "Візардс" та був головним героєм перших шести ігрових хвилин. Він реалізував чотири кидки з гри і допоміг "Вашингтону" захопити лідерство у матчі. Однак цього разу наставник "Візардс" Скотт Брукс більше не випускав українця на паркет, адже Леня почала турбувати біль у правому гомілкостопі. Проте "Візардс" святкували впевнений виграш 121:100.

За 6 хвилин і 40 секунд Лень набрав 8 очок (4/4 двоочкові) і мав показник ефективності +5.

Найрезультативнішими у "Вашингтона" стали Расселл Вестбрук, який зробив 25-й тріпл-дабл у сезоні (15 + 14 підбирань + 11 передач) і Бредлі Біл (37).

Зазначимо, після четвертої перемоги поспіль "Візардс" піднялися на 11-е місце в Східній конференції. І мають однакові показники перемог та поразок з "Чикаго", яке займає 10-й рядок, що надає право взяти участь у турнірі "плей-ін" (за право виступити в плей-офф НБА).

Доповнення

У наступному поєдинку "Візардс" зіграють із командою іншого українця Святослава Михайлюка – "Оклахомою".

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