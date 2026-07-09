Столкновения с толпой и ТЦК во Львове: в полиции уточнили, что установили личность подозреваемого в нападении на полицейского

Правоохранители установили личность мужчины, подозреваемого в нападении на полицейского, обеспечивавшего общественный порядок во время столкновений с толпой и ТЦК во Львове, уточнили в Нацполиции в четверг свое предыдущее сообщение о задержании, пишет УНН.

Детали

По сообщению, следователи Национальной полиции расследуют нападение на полицейского, который обеспечивал общественный порядок во время инцидента.

"Полицейские установили личность нападавшего. По этому факту Нацполицией открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Продолжаются следственные действия", - уточнили в Нацполиции.

Напомним

Национальная полиция и Служба безопасности Украины осуществляют досудебные расследования по фактам событий во Львове, где толпа заблокировала, повредила и перевернула служебный автомобиль военных ТЦК.

Инцидент произошел 8 июля во Львове, в районе Сыхов. Толпа пыталась "освободить" мужчину от работников ТЦК под выкрики "позор" и начала бить служебный автомобиль ТЦК, который, по сообщениям местных пабликов, был перевернут. В полиции и местном ТЦК указали, что конфликт произошел из-за задержания военнообязанного мужчины, находившегося в розыске.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил ночью, что "провели срочное совещание с правоохранителями по ситуации с блокированием автомобилей ТЦК на Сыхове".

Руководитель Офиса Президента, эксначальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов отреагировал на конфликт с участием толпы и представителей ТЦК во Львове, указав, что ожидает "справедливой" реакции от правоохранительных органов.

В столкновениях с участием толпы, ТЦК и полиции во Львове принимали участие около 200 гражданских, сообщили в Офисе Генпрокурора, указав, что в отношении инцидента с участием военнослужащих, полиции и гражданских начато расследование.