Стены посольства России в Чехии облили кетчупом: задержали семь человек

Детали

По словам Данека, полиция ночью выехала на площадь Бориса Немцова, где находится посольство России. "На месте мы определили семь человек, подозреваемых в нарушении правил поведения в отношении имущества", - сказал он. По его словам, все они были доставлены в местное отделение полиции. "Этим делом займется полиция", - добавил он.

По словам одного из участников мероприятия Forum24, кетчуп должен был символизировать кровь и ознаменовать память двух жертв взрыва на складе боеприпасов в Врбетице, в котором якобы принимали участие сотрудники российских спецслужб.

Как пишет сервер TN.cz, ночью к посольству пришла группа людей и сыграла песню Карела Крыла "Bratříčku, zavírej vrátka" ("Младший брат, закрой ворота!" - написанная в ночь на 21 августа - день вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию - ред.). Утром перед зданием также появились студенты с транспарантами с антипутинскими лозунгами.

Na ruském velvyslanectví v Bubenči hned brzo ráno uklízeli. V noci jim pocákali zeď kečupem. pic.twitter.com/tgNKnCNyiR

Дополнение

Протесты связаны с субботним заявлением премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, согласно которому у чешских сил безопасности есть обоснованные подозрения, что сотрудники российской секретной службы ГРУ были причастны к взрыву комплекса боеприпасов в Врбетицах в Злинском районе в 2014 году, отмечает издание.

Параллельно полиция Чехии объявила в розыск вероятных сотрудников ГУ Генштаба Минобороны РФ (бывшее российское ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова, говорится в сообщении ведомства. Этих же лиц британская разведка подозревает в причастности к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Розыск объявлен "в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления", однако другие подробности дела полиция не раскрыла.

Сообщается, что в октябре 2014 года и, в частности 16 октября, Петров и Боширов приезжали в Прагу, затем - в Злинский край.

16 октября 2014 года взорвался склад № 16 в Врбетицах Злинского края, второй склад № 12 - 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека. Оба склада были арендованы остравской компанией Imex Group.