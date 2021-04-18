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Стены посольства России в Чехии облили кетчупом: задержали семь человек

Стены посольства России в Чехии облили кетчупом: задержали семь человек

Киев  •  УНН

 • 39891 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Чешская полиция накануне вечером задержала семь человек у посольства России в Праге, которые облили здание кетчупом. Дело расследуется как проступок. Об этом заявил официальный представитель полиции Ян Данек, передает УНН со ссылкой на чешское издание iROZHLAS.

Детали

По словам Данека, полиция ночью выехала на площадь Бориса Немцова, где находится посольство России. "На месте мы определили семь человек, подозреваемых в нарушении правил поведения в отношении имущества", - сказал он. По его словам, все они были доставлены в местное отделение полиции. "Этим делом займется полиция", - добавил он.

По словам одного из участников мероприятия Forum24, кетчуп должен был символизировать кровь и ознаменовать память двух жертв взрыва на складе боеприпасов в Врбетице, в котором якобы принимали участие сотрудники российских спецслужб.

Как пишет сервер TN.cz, ночью к посольству пришла группа людей и сыграла песню Карела Крыла "Bratříčku, zavírej vrátka" ("Младший брат, закрой ворота!" - написанная в ночь на 21 августа - день вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию - ред.). Утром перед зданием также появились студенты с транспарантами с антипутинскими лозунгами.

Na ruském velvyslanectví v Bubenči hned brzo ráno uklízeli. V noci jim pocákali zeď kečupem. pic.twitter.com/tgNKnCNyiR

- Ondřej Golis (@OndejGolis) April 18, 2021

Дополнение

Протесты связаны с субботним заявлением премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, согласно которому у чешских сил безопасности есть обоснованные подозрения, что сотрудники российской секретной службы ГРУ были причастны к взрыву комплекса боеприпасов в Врбетицах в Злинском районе в 2014 году, отмечает издание.

Параллельно полиция Чехии объявила в розыск вероятных сотрудников ГУ Генштаба Минобороны РФ (бывшее российское ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова, говорится в сообщении ведомства. Этих же лиц британская разведка подозревает в причастности к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Розыск объявлен "в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления", однако другие подробности дела полиция не раскрыла.

Сообщается, что в октябре 2014 года и, в частности 16 октября, Петров и Боширов приезжали в Прагу, затем - в Злинский край.

16 октября 2014 года взорвался склад № 16 в Врбетицах Злинского края, второй склад № 12 - 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека. Оба склада были арендованы остравской компанией Imex Group.

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