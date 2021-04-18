Стіни посольства Росії в Чехії облили кетчупом: затримали сімох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Чеська поліція напередодні ввечері затримала сімох людей біля посольства Росії в Празі, які облили будівлю кетчупом. Справа розслідується як проступок. Про це заявив офіційний представник поліції Ян Данек, передає УНН з посиланням на чеське видання iROZHLAS.
Деталі
За словами Данека, поліція вночі виїхала на площу Бориса Нємцова, де розташоване посольство Росії.
"На місці ми визначили сім осіб, підозрюваних у порушенні правил поведінки щодо майна", - сказав він. За його словами, всі вони були доставлені в місцеве відділення поліції. "Цією справою займеться поліція", - додав він.
За словами одного з учасників заходу, як пише Forum24, кетчуп повинен був символізувати кров і ознаменувати пам'ять двох жертв вибуху на складі боєприпасів в Врбетицях, у якому нібито брали участь співробітники російських спецслужб.
Як пише TN.cz, вночі до посольства прийшла група людей і зіграла пісню Карела Крила "Bratříčku, zavírej vrátka" ("Молодший брат, закрий ворота!" - написана в ніч на 21 серпня - день вторгнення військ країн Варшавського договору до Чехословаччини - ред.). Вранці перед будівлею також з'явилися студенти з транспарантами з антипутінськими гаслами.
Na ruském velvyslanectví v Bubenči hned brzo ráno uklízeli. V noci jim pocákali zeď kečupem. pic.twitter.com/tgNKnCNyiR— Ondřej Golis (@OndejGolis) April 18, 2021
Доповнення
Протести пов'язані з суботньою заявою прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша, згідно з якою у чеських сил безпеки є обґрунтовані підозри, що співробітники російської секретної служби ГРУ були причетні до вибуху комплексу боєприпасів в Врбетицях у Злінському краї в 2014 році, відзначає видання.
Паралельно поліція Чехії оголосила в розшук ймовірних співробітників ГУ Генштабу Міноборони РФ (колишнє російське ГРУ) Олександра Петрова і Руслана Боширова, йдеться в повідомленні відомства. Цих же осіб британська розвідка підозрює у причетності до отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері.
Розшук оголошено “у зв’язку з розслідуванням обставин тяжкого злочину”, проте інші подробиці справи поліція не розкрила.
Повідомляється, що в жовтні 2014 року і, зокрема 16 жовтня, Петров і Боширов приїжджали до Праги, потім — в Злінський край.
16 жовтня 2014 року вибухнув склад № 16 в Врбетицях Злінського краю, другий склад № 12 - 3 грудня того ж року. У результаті першого вибуху загинули дві людини. Обидва склади були орендовані остравською компанією Imex Group.