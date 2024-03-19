Стефанчук обсудил со словенской коллегой военную помощь Украине и санкции против рф

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук встретился с Председателем Государственного Собрания Республики Словения Уршкой Клакочар-Зупанчич. Об этом спикер парламента рассказал на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

Во встрече Стефанчук поблагодарил Словению за помощь Украине в противодействии российской вооружённой агрессии.

Обсудили оборонную поддержку. Акцентировал на важности уже предоставленных Словенией пакетов военной помощи Украине. В то же время Силы безопасности и обороны Украины нуждаются в дополнительных единицах боевой техники. Очертил насущные потребности ВСУ - рассказал Стефанчук.

Также стороны обсудили санкции против рф. Председатель Верховной Рады Украины отметил, что следует продолжать давление на россию, чтобы ослабить ее способность финансировать войну.

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Также со встречи с Председателем Государственного Собрания Словении Стефанчук обсудил восстановление Украины.

Поблагодарил за уже реализованные проекты в Харьковской и Житомирской областях. Надеюсь на дальнейшую вовлеченность Словении в восстановление украинских городов - подытожил спикер парламента.

Напомним,

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с Председателем Народного Собрания Болгарии Росеном Желязковым и обсудил сотрудничество в поддержке Вооруженных Сил Украины, отметив необходимость непрерывных поставок оружия и лечения раненых солдат.