Стефанчук обсудил со словенской коллегой военную помощь Украине и санкции против рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  141156 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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18 марта 2024, 08:54  •  133724 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

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Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132237 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

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Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191838 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

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Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191018 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  385319 просмотра

Стефанчук обсудил со словенской коллегой военную помощь Украине и санкции против рф

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился со Спикером Государственного собрания Словении Уршкой Клакочар-Зупанчич, обсудил вопросы оборонной поддержки, санкций против России и участия Словении в восстановлении Украины.

Война •   •  5271 просмотра
Стефанчук обсудил со словенской коллегой военную помощь Украине и санкции против рф

Отсутствуют Крым и часть Одесской области: посольство Украины призвало британского автора детских книг Тайлера корректно обозначить карту в его книге

Посольство Украины в Великобритании призвало британского детского писателя Саймона Тайлера корректно обозначить карту Украины в своей книге, включив в нее Крым и часть Одесской области, которые ранее отсутствовали.

политика •   •  4357 просмотра
Отсутствуют Крым и часть Одесской области: посольство Украины призвало британского автора детских книг Тайлера корректно обозначить карту в его книге

Обстрел Херсона: россияне попали в жилой дом

Российские военные обстреляли жилой дом в центре Херсона, нанеся ущерб, но обошлось без жертв.

Война •   •  5650 просмотра
Обстрел Херсона: россияне попали в жилой дом

Главнокомандующий Сырский показал кадры уничтожения вражеской техники и вооружения

Командующий украинской армии Александр Сырский поделился кадрами, которые демонстрируют уничтожение техники, вооружения и пехоты российского противника украинскими военными с помощью беспилотников.

Война •   •  7192 просмотра
Главнокомандующий Сырский показал кадры уничтожения вражеской техники и вооружения

Кулеба о Вашингтонском саммите: Украина работает над обеспечением "сильного и далеко идущего шага" к членству в НАТО

Украина стремится достичь значительного прогресса на пути к членству в НАТО на Вашингтонском саммите Альянса в июле, поскольку она защищает границы НАТО, защищая себя.

Война •   •  8940 просмотра
Кулеба о Вашингтонском саммите: Украина работает над обеспечением "сильного и далеко идущего шага" к членству в НАТО

Взрыв прогремел в Николаеве - СМИ

В Николаеве прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Война •   •  8664 просмотра
Взрыв прогремел в Николаеве - СМИ

В Офисе Омбудсмана рассказали о достижениях и недостатках ветеранской политики

О достижениях и недостатках ветеранской политики в Украине, подчеркнув насущную необходимость имплементации принципов ветеранского законодательства, рассказал Александр Кононенко, представитель Офиса Омбудсмана, во время комитетских слушаний на тему: "Государственный приоритет - ветеранская политика как составная часть государственной оборонной стратегии".

Общество •   •  8963 просмотра
В Офисе Омбудсмана рассказали о достижениях и недостатках ветеранской политики

Украина и Эстония начали переговоры по соглашению по безопасности. В ОП сообщили детали

Украина начала переговоры с Эстонией о заключении двустороннего соглашения о безопасности в соответствии с Совместной декларацией G7 о поддержке Украины.

Война •   •  9835 просмотра
Украина и Эстония начали переговоры по соглашению по безопасности. В ОП сообщили детали

Реконструкция областной филармонии, строительство укрытий в школах: Кипер рассказал о встрече с делегацией Швейцарии

Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер встретился с генеральным директором Швейцарского агентства развития и сотрудничества Патрицией Данци. Стороны обсудить реконструкцию областной филармонии, строительство укрытий в школах и разработку стратегии восстановления и развития Одесской области.

Война •   •  8936 просмотра
Реконструкция областной филармонии, строительство укрытий в школах: Кипер рассказал о встрече с делегацией Швейцарии

россия развернет ЗРК "Панцирь" для защиты нефтегазовых объектов

россия планирует защитить свои нефтегазовые объекты системами ПВО "Панцирь".

Война •   •  8738 просмотра
россия развернет ЗРК "Панцирь" для защиты нефтегазовых объектов