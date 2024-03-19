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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно
Стефанчук обсудил со словенской коллегой военную помощь Украине и санкции против рф
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился со Спикером Государственного собрания Словении Уршкой Клакочар-Зупанчич, обсудил вопросы оборонной поддержки, санкций против России и участия Словении в восстановлении Украины.
Отсутствуют Крым и часть Одесской области: посольство Украины призвало британского автора детских книг Тайлера корректно обозначить карту в его книге
Посольство Украины в Великобритании призвало британского детского писателя Саймона Тайлера корректно обозначить карту Украины в своей книге, включив в нее Крым и часть Одесской области, которые ранее отсутствовали.
Обстрел Херсона: россияне попали в жилой дом
Российские военные обстреляли жилой дом в центре Херсона, нанеся ущерб, но обошлось без жертв.
Главнокомандующий Сырский показал кадры уничтожения вражеской техники и вооружения
Командующий украинской армии Александр Сырский поделился кадрами, которые демонстрируют уничтожение техники, вооружения и пехоты российского противника украинскими военными с помощью беспилотников.
Кулеба о Вашингтонском саммите: Украина работает над обеспечением "сильного и далеко идущего шага" к членству в НАТО
Украина стремится достичь значительного прогресса на пути к членству в НАТО на Вашингтонском саммите Альянса в июле, поскольку она защищает границы НАТО, защищая себя.
Взрыв прогремел в Николаеве - СМИ
В Николаеве прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.
В Офисе Омбудсмана рассказали о достижениях и недостатках ветеранской политики
О достижениях и недостатках ветеранской политики в Украине, подчеркнув насущную необходимость имплементации принципов ветеранского законодательства, рассказал Александр Кононенко, представитель Офиса Омбудсмана, во время комитетских слушаний на тему: "Государственный приоритет - ветеранская политика как составная часть государственной оборонной стратегии".
Украина и Эстония начали переговоры по соглашению по безопасности. В ОП сообщили детали
Украина начала переговоры с Эстонией о заключении двустороннего соглашения о безопасности в соответствии с Совместной декларацией G7 о поддержке Украины.
Реконструкция областной филармонии, строительство укрытий в школах: Кипер рассказал о встрече с делегацией Швейцарии
Председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер встретился с генеральным директором Швейцарского агентства развития и сотрудничества Патрицией Данци. Стороны обсудить реконструкцию областной филармонии, строительство укрытий в школах и разработку стратегии восстановления и развития Одесской области.
россия развернет ЗРК "Панцирь" для защиты нефтегазовых объектов
россия планирует защитить свои нефтегазовые объекты системами ПВО "Панцирь".