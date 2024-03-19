"Выборы без выбора": Стефанчук призвал страны Дунайской инициативы не признавать результаты голосования в рф

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук призвал страны-участницы Дунайской инициативы Евросоюза не признавать результаты так называемых "президентских выборов" в россии. Об этом он сообщил в соцсети X, передает УНН.

Стефанчук отметил, что россия "пытается цинично растоптать общепринятые правила и нормы, а последним примером тотального пренебрежения к свободе выбора, свободе слова и территориальной целостности и суверенитета Украины стали так называемые "президентские выборы" в россии".

По его словам, это были "выборы без выбора".

Тогда, когда свобода и демократия в россии вообще отсутствуют, особенно циничным было проведение псевдовыборов на временно оккупированных украинских территориях! Именно поэтому они не могут быть признаны ни одним государством мира или международной организацией - отметил председатель Верховной Рады.

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Справочно

Стратегия Европейского Союза для Дунайского региона (Дунайская стратегия) является макрорегиональной инициативой ЕС, которая была утверждена Советом Европейского Союза 24 июня Союза 24 июня 2011 г. и охватывает 14 стран Дунайского бассейна, включая и Украину.