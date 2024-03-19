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"Выборы без выбора": Стефанчук призвал страны Дунайской инициативы не признавать результаты голосования в рф
Стефанчук призвал страны Дунайской инициативы не признавать фейковые "президентские выборы", проведенные Россией.
россияне активно используют дроны для атаки на прифронтовые регионы Украины - ОК "Юг"
российские оккупанты активно применяют беспилотники для обстрелов прифронтовых районов Украины: 156 пусков БПЛА FPV, 6 ударов БПЛА "Ланцет", сброшено 219 осколочных боеприпасов. Также россияне используют крылатые ракеты и управляемые авиационные бомбы.
Принцесса Уэльская с мужем посетила фермерский рынок: появилось первое видео Кейт после Рождества
Принцесса Уэльская и принц Уильям были замечены во время посещения фермерского магазина вблизи Виндзорского замка, что стало первым публичным появлением Кейт после перенесенной в начале этого года операции на брюшной полости.
"Рамштайн-20": глава Пентагона открыл заседание и заверил в поддержке Украины
На встрече на авиабазе Рамштайн министр обороны США Ллойд Остин пообещал дальнейшую военную поддержку Украине, заявив, что "Соединенные Штаты не позволят Украине потерпеть неудачу".
В наиболее опасных населенных пунктах Сумщины осталось от 3 до 10 человек - ОВА
Из наиболее опасных населенных пунктов Сумской области необходимо эвакуировать от 3 до 10 человек, еще 300 остаются в менее опасных районах, но также нуждаются в эвакуации.
В Винницкой области правоохранители нашли "черный" шахед
Полиция в Винницкой области нашла модифицированный российский беспилотник-камикадзе, и обломки трех других, разбросанные в полях. После документирования событий части дронов будут изъяты и уничтожены.
Зеленский обсудил с главой Евросовета Мишелем шаги на пути к началу переговоров о вступлении в ЕС
Зеленский обсудил с президентом Европейского Совета Мишелем дальнейшие шаги по фактическому началу переговоров о вступлении Украины в ЕС и дальнейшую дополнительную помощь Европейского союза.
россияне трижды штурмовали украинские позиции на левобережье Днепра - Силы обороны юга
российские войска трижды пытались штурмовать украинские позиции на левом берегу Днепра, но были вынуждены отступить, понеся потери.
В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона на машину: ранены два человека
19 марта около 11:00 в Нововоронцовской громаде Бериславского района российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на автомобиль, в результате чего пострадали два человека, которых госпитализировали.
Главаря "лнр" будут судить за проведение псевдовыборов на оккупированных территориях Луганщины
Самопровозглашенный "глава лнр" леонид пасечник обвиняется в проведении незаконных выборов на временно оккупированных территориях Луганской области.