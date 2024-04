Starfield установила уникальный рекорд по количеству игроков в 2023 году

Игра Starfield стала единственной однопользовательской игрой, вошедшей в десятку лучших игр по среднему среднемесячному числу пользователей (MAU) в 2023 году на PlayStation, Xbox и ПК, пишет УНН со ссылкой на Insider Gaming.

Детали

В недавнем отчете, опубликованном Newzoo, как указано, было описано состояние игровой индустрии: компания в общих чертах оглядывается назад на 2023 год, а затем смотрит в будущее и на то, что будет дальше. На одном выдающемся слайде рассказывалось о десяти лучших играх для каждой основной платформы с точки зрения MAU в 2023 году, что само по себе выявило некоторые интересные моменты.

"Эти данные показали, что Starfield была единственной однопользовательской игрой, вошедшей в десятку лучших игр по среднему MAU в 2023 году на PlayStation, Xbox и ПК. Кроме того, это была единственная "новая франшиза", занявшая одно из первых мест. Все остальные игры, представленные в этой десятке лучших списков, были многопользовательскими или кооперативными играми – и что поразительно, средний возраст этих игр составляет более семи лет", - пишет издание.

В отчете Newzoo было ясно указано, что игры с live-сервисами продолжают доминировать над всем остальным в отрасли. На всех основных платформах Fortnite имела самый высокий MAU в 2023 году, за ней с небольшим отставанием шли такие игры, как Call of Duty, Grand Theft Auto и Roblox. Также особо упоминались Counter-Strike, League of Legends, Rainbow Six Siege, Apex Legends и Rocket League.

Указано, что Starfield была "выдающимся примером" среди этих списков, в которых были собраны данные с тридцати семи рынков по всему миру. "Это была единственная эксклюзивная однопользовательская игра, вошедшая в десятку лучших в глобальном масштабе, что, вероятно, произошло благодаря запуску игры в рамках Xbox Game Pass в сентябре 2023 года. В общем зачете она заняла восьмое место, расположившись между Rocket League и Apex Legends", - говорится в публикации.

