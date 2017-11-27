Стало известно, как в Киеве будут праздновать Новый год

Так, в этом году елка будет неоновая, проект называется "НеоГод". Елку привезут из Ивано-Франковской области и украсят 3,6 километрами гирлянд. За елкой будет создана специальная инсталляция - "звездное небо", на которое потратят 33 километра гирлянд.

Кроме того, каждый день елка будет светиться разными цветами, а в новогоднюю ночь засияет всеми цветами одновременно.

Также, на Софийской площади выступят известные исполнители, такие как группа С.К.А.Й., Злата Огневич и другие. Откроет праздничный городок группа Pianoboy.

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Традиционно елка будет стоять на Софийской площади. Новогоднее городок продлится до Михайловской площади и Владимирского проезда.

Также в этом году появится несколько новых локаций - в частности на Контрактовой площади будет большой каток и елка у памятника Григорию Сковороды. Также новогодние локации будут на Певческом поле, на арке Дружбы народов и Мариинском парке.