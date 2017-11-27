Стало відомо, як у Києві святкуватимуть Новий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. В цьому році новорічну ялинку привезуть до Києва на Софійську площу до 7 грудня, офіційне відкриття відбудеться традиційно 19 грудня. Про це на прес-конфренції повідомив засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький, який займається організацією свята, передає УНН.
Так, в цьому році ялинка буде неонова, проект має назву "НеоРік". Ялинку привезуть з Івано-Франківської області та прикрасять 3,6 кілометрами гірлянд. За ялинкою буде створена спеціальна інсталяція – "зоряне небо", на яке витратять 33 кілометри гірлянд.
Крім того, кожного дня ялинка буде світитися різними кольорами, а в новорічну ніч засяє всіма кольорами одночасно.
Також, на Софійській площі виступатимуть відомі виконавці, такі як гурт С.К.А.Й, Злата Огневич та інші. Відкриватиме святкове містечко гурт Pianoboy.
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Традиційно ялинка буде стояти на Софійській площі. Новорічне містечко продовжиться до Михайлівської площі та Володимирського проїзду.
Також в цьому році з'явиться кілька нових локацій – зокрема на Контрактовій площі буде велика ковзанка і ялинка біля пам'ятника Григорію Сковороди. Також новорічні локації будуть на Співочому полі, на арці Дружби народів та Маріїнському парку.