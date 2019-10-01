Стало известно, сколько стоит табличка "Офис Президента"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Новая табличка — “Офис Президента Украины” стоит чуть больше 7 тысяч гривен. Об этом сообщили УНН в ответ на запрос в Управлении административными зданиями Государственного управления делами.
“... во второй половине августа 2019 года табличку с надписью „Администрация Президента Украины“ изменено на новое — „Офис Президента Украины“. Стоимость указанной таблички составляет 7 196,96 грн (в том числе НДС)”, — говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 30 июля этого года в Офисе Президента Украины работает более 140 сотрудников.
Как сообщал УНН, по состоянию на 18 сентября этого года ни одному народному депутату Украины не выплачивали средств для компенсации стоимости аренды жилья.