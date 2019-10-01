Стало відомо, скільки коштує табличка "Офіс Президента"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Нова табличка — “Офіс Президента України” коштує трохи більше 7 тисяч гривень. Про це УНН повідомили у відповідь на запит в Управлінні адміністративними будинками Державного управління справами.
“... в другій половині серпня 2019 року табличку з надписом „Адміністрація Президента України“ змінено на нову — „Офіс Президента України“. Вартість вказаної таблички складає 7 196,96 грн (в тому числі ПДВ)”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, станом на 30 липня цього року в Офісі Президента України працює понад 140 працівників.
Як повідомляв УНН, станом на 18 вересня цього року жодному народному депутату України не виплачували коштів для компенсації вартості оренди житла.