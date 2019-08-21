Назначен новый командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ

"По результатам проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины командующего десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский прикомандирован в Верховную Раду Украины", - отметил министр обороны Украины.

Глава оборонного ведомства поздравил с назначением командующим Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины генерал-майора Евгения Мойсюка.

"Поздравляю с назначением командующим Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины генерал-майора Евгения Мойсюка", - отметил Полторак.

Добавим, что до этого командующим ДШВ ВСУ был генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Напомним, накануне был представлен новый командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александр Сырский.