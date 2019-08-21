Назначен новый командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Генерал-майора Евгения Мойсюка назначено командующим Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Степан Полторак, передает УНН.
"По результатам проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины командующего десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский прикомандирован в Верховную Раду Украины", - отметил министр обороны Украины.
Глава оборонного ведомства поздравил с назначением командующим Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины генерал-майора Евгения Мойсюка.
"Поздравляю с назначением командующим Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины генерал-майора Евгения Мойсюка", - отметил Полторак.
Добавим, что до этого командующим ДШВ ВСУ был генерал-лейтенант Михаил Забродский.
Напомним, накануне был представлен новый командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александр Сырский.