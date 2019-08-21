Призначено нового командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Генерал-майора Євгена Мойсюка призначено командувачем Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони Степан Полторак, передає УНН.
"За результатами проведення позачергових виборів народних депутатів України командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України генерал-лейтенанта Михайла Забродського прикомандировано до Верховної Ради України", — зазначив міністр оборони України.
Глава оборонного відомства привітав Мойсюка з призначенням командувачем ДШВ ЗСУ.
"Вітаю з призначенням командувачем Десантно-штурмових військ ЗС України генерал-майора Євгена Мойсюка", — зазначив Полторак.
Додамо, що до цього командувачем ДШВ ЗСУ був генерал-лейтенант Михайло Забродський.
Нагадаємо, напередодні було представлено нового командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Сирського.