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Призначено нового командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ

Призначено нового командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Генерал-майора Євгена Мойсюка призначено командувачем Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони Степан Полторак, передає УНН.

"За результатами проведення позачергових виборів народних депутатів України командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України генерал-лейтенанта Михайла Забродського прикомандировано до Верховної Ради України", — зазначив міністр оборони України.

Глава оборонного відомства привітав Мойсюка з призначенням командувачем ДШВ ЗСУ.

"Вітаю з призначенням командувачем Десантно-штурмових військ ЗС України генерал-майора Євгена Мойсюка", — зазначив Полторак.

Додамо, що до цього командувачем ДШВ ЗСУ був генерал-лейтенант Михайло Забродський.

Нагадаємо, напередодні було представлено нового командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Сирського

Українські Національні Новини

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