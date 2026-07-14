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США возобновили морскую блокаду судов в иранские порты

Киев • УНН

 • 1162 просмотра

США возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и из них. Блокада возобновилась после заявления президента Трампа о действиях США как стражей Ормузского пролива.

США возобновили морскую блокаду судов в иранские порты

США возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и из них. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Центральное командование Соединенных Штатов (CENTCOM), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что блокада возобновилась через день после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что она будет восстановлена, и США будут действовать как "охранники" Ормузского пролива.

Удары происходят, в то время как американские войска готовятся возобновить морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов

- цитирует издание CENTCOM.

Указывается, что ранее США вводили блокаду иранских портов примерно на два месяца, с апреля по июнь. Операции по принудительному обеспечению простирались от Ближнего Востока до Индийского океана, находясь на расстоянии тысяч миль.

Напомним

По данным MarineTraffic, за последние 24 часа через Ормузский пролив прошло не менее 22 коммерческих судов, что предшествует установленному президентом США Дональдом Трампом сроку в 16:00 по восточному времени (23:00 по киевскому времени - ред.), когда, по его словам, вступит в силу блокада США.

США наносят новые удары по Ирану перед началом блокады14.07.26, 22:56 • 1340 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Центральное командование США
Дональд Трамп
Индийский океан
Соединённые Штаты
Иран