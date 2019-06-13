США продлили санкции против Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение продлить режим санкций в отношении Беларуси еще на год. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает УНН со ссылкой на официальный сайт ведомства.
Согласно заявлению, имеется в виду сохранение действия ограничительных мер, введенных на основании указа президента Джорджа Буша от 16 июня 2006 года.
"Действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.
Согласно документу, под "блокировку собственности и имущественных прав" подпадают лица, которые подрывали демократические процессы или институты в Беларуси, которые нарушают права человека и причастны к коррупции".
Подписанный нынешним президентом США Дональдом Трампом документ направлен в Конгресс США.
Напомним, Беларусь сняла ограничения на количество американских дипломатов.