США продовжили санкції проти Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення продовжити режим санкцій щодо Білорусі ще на рік. Про це йдеться в заяві Білого дому, передає УНН з посиланням на офіційний сайт відомства.
Згідно із заявою, мається на увазі збереження чинності обмежувальних заходів, запроваджених на підставі указу президента Джорджа Буша від 16 червня 2006 року.
"Дії і політика певних членів уряду Білорусі та інших осіб продовжують представляти загрозу національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів", - йдеться в заяві.
Згідно з документом, під "блокування власності і майнових прав" підпадають особи, які підривали демократичні процеси або інститути в Білорусі, які порушують права людини та причетні до корупції".
Підписаний нинішнім президентом США Дональдом Трампом документ спрямований до Конгресу США.
Нагадаємо, Білорусь зняла обмеження на кількість американських дипломатів.