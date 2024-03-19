США предлагают КНР и рф переговоры по ограничению ядерного оружия

Соединенные Штаты готовы начать двусторонние переговоры с Россией и Китаем по контролю над стратегическими вооружениями. Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, - 18 марта чиновница заявила, что Вашингтон готов к переговорам немедленно и без каких-либо предварительных условий, передает УНН, со ссылкой на DW.

Соединенные Штаты готовы начать двусторонние переговоры с Россией и Китаем по контролю над вооружениями уже сейчас, без каких-либо предварительных условий. Все, что они должны сделать, это сказать "да" и добросовестно сесть за стол переговоров" - заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам Томас-Гринфилд, ядерные державы должны подготовить мораторий на правила ядерных испытаний.

В прошлом году россия приостановила свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В ответ на это, власти США объявили, что перестают сообщать российской стороне о статусе и местонахождении ракет и пусковых установок, и это есть "законные контрмеры в ответ на продолжающиеся нарушения ДСНВ со стороны России".

Пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков отмечал, что рф якобы готова к переговорам, но отношения с США "настолько плохие и находятся на такой низкой точке", что говорить о таких действиях "пока не приходится".

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