США понесли первую потерю среди своих военных в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Военнослужащий США был убит в результате подрыва самодельного взрывного устройства на севере Сирии в четверг. Об этом со ссылкой на заявление Пентагона сообщает Washington Post, передает УНН.
Военнослужащий был убит у Айн-Исса, города на северо-запад от оплота "Исламского государства" - города Ракка. Это первая боевая потеря США в стране после развертывания контингента сил специальных операций в октябре 2015 года для борьбы с экстремистской группой.
"Я глубоко опечален известием, что в Сирии был убит один из наших храбрых военнослужащих, которые защищают нас от зла" Исламского государства ", - сказал министр обороны США Эштон Картер.
Указано, что Пентагон, как правило, ждет 24 часа, прежде чем объявить имя пострадавшего.
В Сирии находится около 500 военнослужащих США, которые, в основном, оказывают поддержку коалиции арабских и курдских бойцов, сражающихся с "Исламским государством".