США понесли першу втрату серед своїх військових у Сирії

Військовослужбовець був убитий біля Айн-Ісса, міста на північний захід від оплоту "Ісламської держави" - міста Ракка. Це перша бойова втрата США в країні після розгортання контингенту сил спеціальних операцій у жовтні 2015 року для боротьби з екстремістською групою.

"Я глибоко засмучений звісткою, що в Сирії було вбито одного з наших хоробрих військовослужбовців, які захищають нас від зла "Ісламської держави", - сказав міністр оборони США Ештон Картер.

Вказано, що Пентагон, як правило, чекає 24 години, перш ніж оголосити ім'я постраждалого.

У Сирії перебуває близько 500 військовослужбовців США, які, в основному, надають підтримку коаліції арабських і курдських бійців, які борються з "Ісламською державою".