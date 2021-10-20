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США начнут вакцинацию детей в возрасте 5-11 лет от Covid-19 со следующего месяца - Белый дом

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Белый дом заявил в среду, что Соединенные Штаты готовы начать вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет от Covid-19, начиная со следующего месяца, что позволит 28 миллионам американцев получить прививку, передает УНН.

США начнут вакцинацию детей в возрасте 5-11 лет от Covid-19 со следующего месяца - Белый дом

Цитата

"Наши усилия по планированию означают, что мы будем готовы начать вакцинацию в ближайшие дни после окончательной рекомендации CDC", - сообщил Белый дом со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Детали

Производитель вакцины компания Pfizer подала заявку на разрешение вакцинации в этой возрастной группе в начале этого месяца, и этот вопрос будет обсуждаться двумя группами экспертов.

Первое, созванное Управлением по контролю за продуктами и лекарствами, соберется на следующей неделе, а второе, созванное CDC, состоится 2-3 ноября, и вскоре после этого агентство, как ожидается, представит свои рекомендации.

Эксперты говорят, что вакцинация детей необходима для достижения иммунитета населения против этой болезни. Хотя у детей младшего возраста меньше шансов заболеть тяжелыми случаями, они все же могут его передавать в целом.

Дополнение

Вакцина Pfizer-BioNTech получила полное одобрение FDA для лиц в возрасте от 16 лет и старше, а в мае FDA разрешило ее экстренного применения у детей в возрасте от 12 до 15 лет.

По состоянию на среду в США 77,1% населения в возрасте от 12 лет и старше получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19.

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