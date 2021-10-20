США почнуть вакцинацію дітей у віці 5-11 років від Covid-19 з наступного місяця - Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Білий дім заявив в середу, що Сполучені Штати готові почати вакцинацію дітей у віці від 5 до 11 років від Covid-19, починаючи з наступного місяця, що дозволить 28 мільйонам американців отримати щеплення, передає УНН.
Цитата
"Наші зусилля з планування означають, що ми будемо готові почати вакцинацію в найближчі дні після остаточної рекомендації CDC", - повідомив Білий дім з посиланням на Центри з контролю і профілактики захворювань.
Деталі
Виробник вакцини компанія Pfizer подала заявку на дозвіл вакцинації в цій віковій групі на початку цього місяця, і це питання буде обговорюватися двома групами експертів.
Перше, скликане Управлінням з контролю за продуктами і ліками, збереться на наступному тижні, а друге, скликане CDC, відбудеться 2-3 листопада, і незабаром після цього агентство, як очікується, представить свої рекомендації.
Експерти кажуть, що вакцинація дітей необхідна для досягнення імунітету населення проти цієї хвороби. Хоча у дітей молодшого віку менше шансів захворіти важкими випадками, вони все ж можуть її передавати в цілому.
Доповнення
Вакцина Pfizer-BioNTech отримала повне схвалення FDA для осіб у віці від 16 років і старше, а в травні FDA дозволило її екстрене застосування у дітей у віці від 12 до 15 років.
Станом на середу в США 77,1% населення у віці від 12 років і старше отримали принаймні одну дозу вакцини проти Covid-19.