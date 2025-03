США ожидают реальных успехов Украины в контрнаступлении

Цитата

"Ожидаем реальных успехов Украины в контрнаступлении, но мы должны демонстрировать постоянную преданность Киеву для достижения максимального эффекта", - написал сенатор.

Детали

Грэм также выразил благодарность Бэрроу за то, что Великобритания предоставила Украине ракеты воздушного базирования Storm Shadow, которые оказались чрезвычайно эффективными.

"Британцы желают победы для Украины. Мы имеем общее мнение, что дополнительные ракеты большой дальности – ATACMS – усилят успех Украины на поле боя", – подчеркнул Грэм.

Expect real Ukrainian gains in counteroffensive, but we must show continued commitment to maximize effect.



I told Mr. Barrow that the British Storm Shadow air launched missile has been incredibly effective. British support from Parliament has been unwavering.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 30, 2023