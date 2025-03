США очікують на реальні успіхи України в контрнаступі

Цитата

"Очікуємо на реальні успіхи України в контрнаступі, але ми повинні демонструвати постійну відданість Києву для досягнення максимального ефекту", - написав сенатор.

Деталі

Грем також висловив вдячність Берроу за те, що Велика Британія надала Україні ракети повітряного базування Storm Shadow, які виявилися надзвичайно ефективними.

"Британці бажають перемоги для України. Ми маємо спільну думку, що додаткові ракети великої дальності – ATACMS – посилять успіх України на полі бою", – наголосив Грем.

Expect real Ukrainian gains in counteroffensive, but we must show continued commitment to maximize effect.



I told Mr. Barrow that the British Storm Shadow air launched missile has been incredibly effective. British support from Parliament has been unwavering.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 30, 2023