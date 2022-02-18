США и Россия идут на новый раунд переговоров: по линии министров обороны и глав дипломатии

Детали

В пятницу Сергей Шойгу проведет переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином по просьбе американской стороны, о чем СМИ сообщили со ссылкой на Минобороны России.

В то же время, США говорят, что Лавров согласился встретиться с Блинкеном для переговоров в Европе на следующей неделе, сообщил в четверг вечером представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Ответ России был через несколько часов после того, как Блинкен в ООН призвал к дипломатическому решению кризиса на фоне наращивания российской военной мощи на границах с Украиной.

"Россияне предложили даты в конце следующей недели, которые мы принимаем, при условии, что не будет дальнейшего вторжения России в Украину", - говорится в заявлении Прайса. "Если они вторгнутся в ближайшие дни, станет ясно, что они никогда серьезно не относились к дипломатии", - добавил он.

Дополнение

Россия сообщает, что некоторые солдаты, которые принимали участие в учениях под Украиной, уже вернулись на свои базы. Администрация Байдена и ее союзники отрицают заявления Москвы об отводе войск.