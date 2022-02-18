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15 марта, 19:03 • 97111 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 127296 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 12:52 • 100510 просмотра

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США и Россия идут на новый раунд переговоров: по линии министров обороны и глав дипломатии

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Министры обороны США и России - Ллойд Остин и Сергей Шойгу соответственно - проведут переговоры в пятницу, 18 февраля, а глава МИД РФ Сергей Лавров согласился на встречу с Госсекретарем США Энтони Блинкеном на следующей неделе, пишет УНН со ссылкой на заявления из ведомств.

Детали

В пятницу Сергей Шойгу проведет переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином по просьбе американской стороны, о чем СМИ сообщили со ссылкой на Минобороны России.

В то же время, США говорят, что Лавров согласился встретиться с Блинкеном для переговоров в Европе на следующей неделе, сообщил в четверг вечером представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Ответ России был через несколько часов после того, как Блинкен в ООН призвал к дипломатическому решению кризиса на фоне наращивания российской военной мощи на границах с Украиной.

"Россияне предложили даты в конце следующей недели, которые мы принимаем, при условии, что не будет дальнейшего вторжения России в Украину", - говорится в заявлении Прайса. "Если они вторгнутся в ближайшие дни, станет ясно, что они никогда серьезно не относились к дипломатии", - добавил он.

Дополнение

Россия сообщает, что некоторые солдаты, которые принимали участие в учениях под Украиной, уже вернулись на свои базы. Администрация Байдена и ее союзники отрицают заявления Москвы об отводе войск.

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