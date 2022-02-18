США і Росія йдуть на новий раунд переговорів: по лінії міністрів оборони та голів дипломатії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Міністри оборони США та Росії - Ллойд Остін та Сергій Шойгу відповідно - проведуть переговори у п'ятницю, 18 лютого, а голова МЗС РФ Сергій Лавров погодився на зустріч з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном наступного тижня, пише УНН з посиланням на заяви з відомств.
Деталі
У п'ятницю Сергій Шойгу проведе переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном на прохання американської сторони, про що ЗМІ повідомили з посиланням на Міноборони Росії.
Водночас, США кажуть, що Лавров погодився зустрітися з Блінкеном для переговорів у Європі наступного тижня, повідомив у четвер увечері представник Держдепартаменту Нед Прайс.
Відповідь Росії була через кілька годин після того, як Блінкен в ООН закликав до дипломатичного вирішення кризи на тлі нарощення російської військової міці на кордонах з Україною.
"Росіяни запропонували дати в кінці наступного тижня, які ми приймаємо, за умови, що не буде подальшого вторгнення Росії в Україну", - йдеться у заяві Прайса. "Якщо вони вторгнуться найближчими днями, стане ясно, що вони ніколи серйозно не ставилися до дипломатії", - додав він.
Доповнення
Росія повідомляє, що деякі солдати, які брали участь у навчаннях під Україною, вже повернулися на свої бази. Адміністрація Байдена та її союзники заперечують заяви Москви про відведення військ.