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Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
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США і Росія йдуть на новий раунд переговорів: по лінії міністрів оборони та голів дипломатії

США і Росія йдуть на новий раунд переговорів: по лінії міністрів оборони та голів дипломатії

Київ • УНН

 • 26663 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Міністри оборони США та Росії - Ллойд Остін та Сергій Шойгу відповідно - проведуть переговори у п'ятницю, 18 лютого, а голова МЗС РФ Сергій Лавров погодився на зустріч з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном наступного тижня, пише УНН з посиланням на заяви з відомств.

Деталі

У п'ятницю Сергій Шойгу проведе переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном на прохання американської сторони, про що ЗМІ повідомили з посиланням на Міноборони Росії.

Водночас, США кажуть, що Лавров погодився зустрітися з Блінкеном для переговорів у Європі наступного тижня, повідомив у четвер увечері представник Держдепартаменту Нед Прайс.

Відповідь Росії була через кілька годин після того, як Блінкен в ООН закликав до дипломатичного вирішення кризи на тлі нарощення російської військової міці на кордонах з Україною.

"Росіяни запропонували дати в кінці наступного тижня, які ми приймаємо, за умови, що не буде подальшого вторгнення Росії в Україну", - йдеться у заяві Прайса. "Якщо вони вторгнуться найближчими днями, стане ясно, що вони ніколи серйозно не ставилися до дипломатії", - додав він.

Доповнення

Росія повідомляє, що деякі солдати, які брали участь у навчаннях під Україною, вже повернулися на свої бази. Адміністрація Байдена та її союзники заперечують заяви Москви про відведення військ.

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