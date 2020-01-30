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США анонсировали новый гуманитарный канал в Иран

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 января. УНН. Правительство США сообщил, что завершил транзакции в пользу иранских медицинских пациентов. Американские власти применила механизм оплаты через Швейцарию в обход иранского правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

США анонсировали новый гуманитарный канал в Иран

Соединенные Штаты заявляли, что Иран использует гуманитарный канал не по назначению, в частности для поддержки терроризма.

"Соединенные Штаты решительны в намерении обеспечить иранский народ доступ к пище, лекарств, которые спасают жизни, и других гуманитарных товаров, несмотря на неэффективное экономическое правления режима и растрату средств злокачественной деятельность в регионе", - сказал министр финансов Стивен Мнучин.

Специальный представитель Ирана Брайан Гук рассказал, что через канал, в частности, передадут помощь для больных раком. По его словам, в прошлом году в Иране исчезла медицинская помощь на 1 млрд евро.

Напомним, США ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана.

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