Сроки возобновления работы "Киевстара" пока не известны - гендиректор компании

Частично разрушена IT-инфраструктура, поэтому сейчас еще прорабатывают вопрос сколько займет времени восстановления работы "Киевстара". Об этом сообщил СЕО "Киевстар" Александр Комаров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Киевстар" еще не сообщал о никаких сроках на самом деле. То есть очень мощная хакерская атака на виртуальную инфраструктуру компании. Частично разрушена IT-инфраструктура, поэтому мы еще сейчас находимся в проработке вопроса сколько займет времени восстановления - сказал Комаров.

Комаров отметил, что основная цель этой атаки - это максимально возможное разрушение виртуальной IT-инфраструктуры оператора.

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщал журналистам, что надеется, что за несколько часов работу "Киевстара" восстановят.

Дополнение

Мощная хакерская атака на украинскую мобильную сеть "Киевстар" вызвала перебои в работе и технические проблемы, компания работает над восстановлением и выплатит компенсации пострадавшим абонентам.

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