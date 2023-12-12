Сроки возобновления работы "Киевстара" пока не известны - гендиректор компании
Киев • УНН
ИТ-инфраструктура "Киевстар" получила повреждения в результате хакерской атаки, что привело к перебоям в работе, и генеральный директор компании заявил, что пока нет четких сроков для полного восстановления.
Частично разрушена IT-инфраструктура, поэтому сейчас еще прорабатывают вопрос сколько займет времени восстановления работы "Киевстара". Об этом сообщил СЕО "Киевстар" Александр Комаров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
"Киевстар" еще не сообщал о никаких сроках на самом деле. То есть очень мощная хакерская атака на виртуальную инфраструктуру компании. Частично разрушена IT-инфраструктура, поэтому мы еще сейчас находимся в проработке вопроса сколько займет времени восстановления
Комаров отметил, что основная цель этой атаки - это максимально возможное разрушение виртуальной IT-инфраструктуры оператора.
Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщал журналистам, что надеется, что за несколько часов работу "Киевстара" восстановят.
Дополнение
Мощная хакерская атака на украинскую мобильную сеть "Киевстар" вызвала перебои в работе и технические проблемы, компания работает над восстановлением и выплатит компенсации пострадавшим абонентам.
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Сроки возобновления работы "Киевстара" пока не известны - гендиректор компании
ИТ-инфраструктура "Киевстар" получила повреждения в результате хакерской атаки, что привело к перебоям в работе, и генеральный директор компании заявил, что пока нет четких сроков для полного восстановления.
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