Спутниковые снимки подтверждают уничтожение Ту-95 на авиабазе "Энгельс" – Defense Blog
Киев • УНН
Спутниковые снимки Planet Labs от 19 июля показывают, вероятно, уничтоженный бомбардировщик Ту-95 на авиабазе Энгельс-2. Аналитики AviVector зафиксировали катастрофические повреждения хвостовой части самолета.
Спутниковые снимки, опубликованные после атаки на российскую авиабазу «Энгельс-2», могут подтверждать уничтожение стратегического бомбардировщика Ту-95. Об этом сообщает Defense Blog, пишет УНН.
Детали
По данным издания, сообщество аналитиков AviVector опубликовало коммерческие спутниковые снимки Planet Labs от 19 июля, на которых зафиксирован, вероятно, полностью уничтоженный бомбардировщик Ту-95 на взлетной полосе авиабазы «Энгельс-2» в Саратовской области.
Defense Blog отмечает, что это может быть первым независимым визуальным подтверждением заявления президента Украины Владимира Зеленского об уничтожении самолета во время украинской атаки беспилотниками.
Согласно анализу AviVector, удар пришелся в заднюю часть самолета, что вызвало масштабный пожар и критические разрушения фюзеляжа. В частности, хвостовая часть была полностью оторвана до внутреннего отсека вооружения, что свидетельствует о катастрофических повреждениях.
"Мадяр" подтвердил поражение еще 12 судов теневого флота рф17.07.26, 09:58 • 15156 просмотров
Ту-95 является стратегическим турбовинтовым бомбардировщиком, который Россия использует для запуска крылатых ракет Х-101 по территории Украины. Самолет давно не производится, поэтому его потеря, как отмечает Defense Blog, является необратимой для российской дальней авиации.
По данным проекта Oryx, который учитывает только потери, подтвержденные фото- и видеоматериалами, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла как минимум 10 бомбардировщиков Ту-95МС. Последняя вероятная потеря на авиабазе «Энгельс» в эту статистику еще не включена.
СБУ уничтожила российский самолет Ту-95 в энгельсе - Зеленский17.07.26, 14:00 • 20839 просмотров