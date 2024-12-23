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"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
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Марс ретроградный – сохраняйте спокойствие. Гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 23 по 29 декабря
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Спутники зафиксировали масштабный разлив мазута у берегов оккупированной Керчи

Спутники зафиксировали масштабный разлив мазута у берегов оккупированной Керчи

Киев  •  УНН

 • 4994 просмотра

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Мониторинговая группа обнаружила многочисленные мазутные пятна у берегов Керчи после аварии российских танкеров. В результате экологической катастрофы погибло 11 дельфинов и 143 птицы.

В море у берегов Керчи наблюдается большое количество пятен мазута после аварии российских танкеров 15 декабря, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки, передает УНН

Снимки в радиолокационном диапазоне сделаны прошлой ночью.

На них видны десятки мазутных пятен на расстоянии в несколько километров от берега Керчи. 

Дополнение

В Керченском проливе два танкера "Волгонефть" попали в аварию

Из-за аварии российских танкеров утечка мазута будет иметь катастрофические последствия для морской экосистемы Черного моря. 

21 декабря сообщалось, что нефтепродукты с танкеров России, потерпевших крушение, обнаружили на берегу и в море на оккупированном Керченском полуострове.

На побережье Новороссийска обнаружили 8 мертвых дельфинов после разлива мазута с танкеров. В общем погибло 11 дельфинов и 143 птицы. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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