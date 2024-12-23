Спутники зафиксировали масштабный разлив мазута у берегов оккупированной Керчи
Киев • УНН
Мониторинговая группа обнаружила многочисленные мазутные пятна у берегов Керчи после аварии российских танкеров. В результате экологической катастрофы погибло 11 дельфинов и 143 птицы.
В море у берегов Керчи наблюдается большое количество пятен мазута после аварии российских танкеров 15 декабря, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки, передает УНН.
Снимки в радиолокационном диапазоне сделаны прошлой ночью.
На них видны десятки мазутных пятен на расстоянии в несколько километров от берега Керчи.
Дополнение
В Керченском проливе два танкера "Волгонефть" попали в аварию.
Из-за аварии российских танкеров утечка мазута будет иметь катастрофические последствия для морской экосистемы Черного моря.
21 декабря сообщалось, что нефтепродукты с танкеров России, потерпевших крушение, обнаружили на берегу и в море на оккупированном Керченском полуострове.
На побережье Новороссийска обнаружили 8 мертвых дельфинов после разлива мазута с танкеров. В общем погибло 11 дельфинов и 143 птицы.