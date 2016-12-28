Дело тернопольских экс-прокуроров рассмотрят в суде Хмельницкого
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 декабря. УНН. Завтра, 29 декабря, суд в Хмельницком рассмотрит дело бывших прокуроров Тернополя Ивана Антюка и Виталия Сидорова, которых подозревают в получении неправомерного вознаграждения. Об этом корреспонденту УНН сообщили активисты тернопольской ячейки всеукраинского объединения "Автомайдан".
Активисты заявляют, что приедут на судебное заседание и проследят за тем, чтобы рассмотрение дела состоялось с соблюдением законодательства.
Напомним, в конце февраля 2016 года детективы Антикоррупционного Бюро совместно с сотрудниками Нацполиции и СБУ, в рамках спецоперации, провели более 40 обысков. Правоохранителями было возбуждено уголовное внедрения по трем работников прокуратуры по факту вымогательства неправомерного вознаграждения. Дело прокуроров будет рассматривать судья Александр Трембач. Сегодня стало известно, что к тернопольским "автомайдановцам" присоединятся коллеги из Хмельницкого.