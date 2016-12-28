Справу тернопільських екс-прокурорів розглянуть у суді Хмельницького
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Завтра, 29 грудня, суд у Хмельницькому розгляне справу колишніх прокурорів Тернополя Івана Антюка і Віталія Сідорова, яких підозрюють в отриманні неправомірної винагороди. Про це кореспонденту УНН повідомили активісти тернопільського осередку всеукраїнського об’єднання “Автомайдан”.
Активісти заявляють, що приїдуть на судове засідання і простежать за тим, щоб розгляд справи відбувся із дотриманням законодавства.
Нагадаємо, наприкінці лютого 2016 року детективи Антикорупційного Бюро спільно зі співробітниками Нацполіції і СБУ, у рамках спецоперації, провели понад 40 обшуків . Правоохоронцями було порушено кримінальне впровадження щодо трьох працівників прокуратури за фактом вимагання неправомірної винагороди. Справу прокурорів розглядатиме суддя Олександр Трембач. Сьогодні стало відомо що до тернопільських "автомайданівців" доєднаються колеги з Хмельницького.