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Дело против меня сфабриковано - В.Новинский

Дело против меня сфабриковано - В.Новинский

Киев • УНН

 • 10831 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Народный депутат Вадим Новинский, по которому в ВР было направлено представление от ГПУ о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности заявляет, что дело против него сфабриковано "от начала до конца, по лекалам московской школы КГБ". Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает УНН.

"Я знаю, что это дело против меня сфабриковано - от начала до конца. По лекалам московской школы КГБ. Это известный прием, когда берется какое-то событие, ему предоставляется другое значение, в результате - лжесвидетельство двух человек, которые свидетельствуют против меня ", - заявил он.

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Нардеп утверждает, что с его стороны никакого давления на митрополита Александра Драбинко не было, "это все инсинуации, ложь и клевета".

"Там не было ничего того, что пишет ГПУ как представление", - заявил он. По его словам, помогать и способствовать А.Драбинку его "попросил и благословил сам блаженнейший Владимир (Сабодан)".

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Также В.Новинский добавил, что он не боится, что Верховная Рада поддержит представление о снятии с него депутатской неприкосновенности.

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"Переживаю ли я - конечно, я же нормальный человек. ... Думаю, в этом вопросе будет преобладать политический аспект, поскольку в 80% этого представления говорится о Януковиче (экс-президент Виктор Янукович) и его приспешников ", - отметил он.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.

Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными, а именно Януковичем, В.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, в незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.

Также указано, что с сентября по декабрь 2013 В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении Януковичем, В.Захарченко, Коряка и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.

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