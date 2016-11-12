Дело против меня сфабриковано - В.Новинский

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Народный депутат Вадим Новинский, по которому в ВР было направлено представление от ГПУ о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности заявляет, что дело против него сфабриковано "от начала до конца, по лекалам московской школы КГБ". Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает УНН.