Справу проти мене сфабриковано - В.Новинський

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Народний депутат Вадим Новинський, щодо якого у ВР було направлено подання від ГПУ про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності заявляє, що справа проти нього сфабрикована “з початку до кінця, за лекалами московської школи КДБ”. Про це він заявив в ефірі телеканала “112 Україна”, передає УНН.