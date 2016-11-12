Справу проти мене сфабриковано - В.Новинський
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Народний депутат Вадим Новинський, щодо якого у ВР було направлено подання від ГПУ про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності заявляє, що справа проти нього сфабрикована “з початку до кінця, за лекалами московської школи КДБ”. Про це він заявив в ефірі телеканала “112 Україна”, передає УНН.
“Я знаю, що цю справу проти мене сфабриковано — від початку до кінця. За лекалами московської школи КДБ. Це відомий прийом, коли береться якась подія, їй надається інше значення, внаслідок — лжесвідчення двох осіб, які свідчать проти мене,” — заявив він.
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Нардеп стверджує, що з його боку ніякого тиску на митрополита Олександра Драбинко не було, “це все інсинуації, брехня і наклеп”.
“Там не було нічого того, що пише ГПУ як подання,” — заявив він. За його словами, допомагати та сприяти О.Драбинку його “попросив і благословив сам блаженнійший Володимир (Сабодан)”.
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Також В.Новинський додав, що він не побоюється, що Верховна Рада підтримає подання про зняття з нього депутатської недоторканості.
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“Чи я переживаю — звичайно, я ж нормальна людина. ... Думаю, у цьому питанні буде переважати політичний аспект, оскільки у 80% цього подання йдеться про Януковича (екс-президент Віктор Янукович) і його поплічниках,” — зазначив він.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.
Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.