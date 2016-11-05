Дело А.Онищенко до конца года должны направить в суд - НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник ожидает, что дело в отношении народного депутата Александра Онищенко, подозреваемого в совершении ряда преступлений, в этом году будет направлено в суд. Об этом он заявил в субботу в Киеве, передает корреспондент УНН.
"В этом году оно (дело А.Онищенко - ред.) пойдет в суд. Правда, главного фигуранта не хватает", - отметил А.Сытник.
Директор НАБУ не исключил, что дело будет рассматриваться в рамках заочного уголовного производства, но заметил, что надеется на помощь Интерпола.
Напомним, А.Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.
Верховная Рада Украины 5 июля дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Однако, накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства.
Генеральный прокурор Украины 27 июля подписал уведомление о подозрении народному депутату. 8 августа он был объявлен в национальный розыск.
А.Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины.