Справу О.Онищенка до кінця року мають спрямувати до суду - НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник очікує, що справа стосовно народного депутата Олександра Онищенка, підозрюваного у вчиненні низки злочинів, у цьому році буде спрямована до суду. Про це він заявив у суботу у Києві, передає кореспондент УНН.
"У цьому році вона (справа О.Онищенка - ред.) піде до суду. Правда, головного фігуранта не вистачає", - зазначив А.Ситник.
Директор НАБУ не виключив, що справа розглядатиметься в рамках заочного кримінального провадження, але зауважив, що сподівається на допомогу Інтерполу.
Нагадаємо, О.Онищенка підозрюють у організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ “Укргазвидобування”, в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.
Верховна Рада України 5 липня надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт. Однак, напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.Онищенко покинув територію держави.
Генеральний прокурор України 27 липня підписав повідомлення про підозру народному депутату. 8 серпня його було оголошено в національний розшук.
О.Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.