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Дело И.Умерова рассматривать Симферопольский райсуд - адвокат

Дело И.Умерова рассматривать Симферопольский райсуд - адвокат

Киев • УНН

 • 8544 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Дело заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова будет рассматривать Симферопольский районный суд. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Эмиль Курбединов, передает УНН.

"Верховный суд удовлетворил нижеследующее представление и направил дело Ильми Умерова в Симферопольский районный суд", - написал Е.Курбединов.

При этом он опубликовал фото представления председателя Бахчисарайского районного суда Крыма Елены Лягиной в Верховный суд Крыма об изменении территориальной подсудности дела.

В представлении, в частности, указано, что в связи с тем, что И.Умеров долгий период занимал руководящие должности в администрации Бахчисарайского района и для исключения подозрений о наличии заинтересованности судей его дело необходимо передать в другой суд Крыма.

Напомним, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова включили в список действующих террористов и экстремистов Российской Федерации.

Ранее, 29 декабря И.Умерова заблокировали в банковской системе аннексированного Крыму как экстремиста.

Как сообщал УНН, адвокат Николай Полозов не сможет защищать заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, потому вынужден выступить в роли свидетеля по его делу.

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