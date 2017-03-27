Справу І.Умерова розглядатиме Сімферопольський райсуд - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Справу заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова розглядатиме Сімферопольський районний суд. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Еміль Курбедінов, передає УНН.
"Верховний суд задовольнив нижчезазначене подання і направив справу Ільмі Умерова в Сімферопольський районний суд", - написав Е.Курбедінов.
При цьому він опублікував фото подання голови Бахчисарайського районного суду Криму Олени Лягіної до Верховного суду Криму про зміну територіальної підсудності справи.
У поданні, зокрема, зазначено, що у зв’язку з тим, що І.Умеров довгий період займав керівні посади в адміністрації Бахчисарайського району і для виключення підозр про наявність зацікавленості суддів його справу необхідно передати до іншого суду Криму.
Нагадаємо, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова включили до списку чинних терористів і екстремістів Російської Федерації.
Раніше, 29 грудня І.Умерова заблокували у банківській системі анексованого Криму як екстреміста.
Як повідомляв УНН, адвокат Микола Полозов не зможе захищати заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, бо змушений виступити в ролі свідка у його справі.