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Справу І.Умерова розглядатиме Сімферопольський райсуд - адвокат

Справу І.Умерова розглядатиме Сімферопольський райсуд - адвокат

Київ • УНН

 • 8544 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Справу заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова розглядатиме Сімферопольський районний суд. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Еміль Курбедінов, передає УНН.

"Верховний суд задовольнив нижчезазначене подання і направив справу Ільмі Умерова в Сімферопольський районний суд", - написав Е.Курбедінов.

При цьому він опублікував фото подання голови Бахчисарайського районного суду Криму Олени Лягіної до Верховного суду Криму про зміну територіальної підсудності справи.

У поданні, зокрема, зазначено, що у зв’язку з тим, що І.Умеров довгий період займав керівні посади в адміністрації Бахчисарайського району і для виключення підозр про наявність зацікавленості суддів його справу необхідно передати до іншого суду Криму.

Нагадаємо, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова включили до списку чинних терористів і екстремістів Російської Федерації.

Раніше, 29 грудня І.Умерова заблокували у банківській системі анексованого Криму як екстреміста.

Як повідомляв УНН, адвокат Микола Полозов не зможе захищати заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, бо змушений виступити в ролі свідка у його справі.

Українські Національні Новини

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