Дела еще 24 судей Крыма направили в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Еще 24 обвинительных акта в отношении судей-предателей из Автономной Республики Крым и г. Севастополя переданы в суд. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей АР Крым и г. Севастополя в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины.
В ходе досудебного расследования получено фактические данные о пребывании указанных лиц на временно оккупированной территории Украины, в связи с чем начата процедура осуществления специального досудебного расследования.
Сейчас к следственному судье уже подано и получено разрешение на проведение специального предварительного расследования по 322 судей.
По результатам предварительного расследования в январе этого года в Апелляционный суд г. Киева для определения подсудности направлено 24 обвинительных акта в отношении 24 судей АР Крым (всего уже переданы обвинительные акты относительно 39 судей).
Справка: санкция ч.1 ст.111 УК Украины, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, как сообщал УНН, в конце января этого года в суд направили 15 актов в отношении судей Крыма.