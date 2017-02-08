Дела еще 24 судей Крыма направили в суд

Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей АР Крым и г. Севастополя в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины.

В ходе досудебного расследования получено фактические данные о пребывании указанных лиц на временно оккупированной территории Украины, в связи с чем начата процедура осуществления специального досудебного расследования.

Сейчас к следственному судье уже подано и получено разрешение на проведение специального предварительного расследования по 322 судей.

По результатам предварительного расследования в январе этого года в Апелляционный суд г. Киева для определения подсудности направлено 24 обвинительных акта в отношении 24 судей АР Крым (всего уже переданы обвинительные акты относительно 39 судей).

Справка: санкция ч.1 ст.111 УК Украины, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, как сообщал УНН, в конце января этого года в суд направили 15 актов в отношении судей Крыма.