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Справи ще 24 суддів Криму направили до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Ще 24 обвинувальні акти щодо суддів-зрадників з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя передано до суду. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.

Справи ще 24 суддів Криму направили до суду

Генеральна прокуратура України здійснює досудове розслідування у кримінальних провадженнях за підозрою суддів АР Крим та м. Севастополя у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.111 (державна зрада) КК України.

У ході досудового розслідування отримано фактичні дані про перебування вказаних осіб на тимчасово окупованій території України, в зв’язку з чим розпочато процедуру здійснення спеціального досудового розслідування.

Наразі до слідчого судді вже подано та отримано дозволи на проведення спеціального досудового розслідування щодо 322 суддів.

За результатами досудового розслідування у січні цього року до Апеляційного суду м. Києва для визначення підсудності скеровано 24 обвинувальні акти щодо 24 суддів АР Крим (загалом вже передано обвинувальні акти стосовно 39 суддів).

Довідково: санкція ч.1 ст.111 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, наприкінці січня цього року до суду спрямували 15 актів щодо суддів Криму.

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