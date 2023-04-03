Дела Майдана: суд вынес приговор Медвидю по делу о похищении Луценко и Вербицкого

Цитата

"Только что Шевченковский суд вынес приговор Александру Медвидю. Председательствующая Лидия Щебуняева признала Медвидя виновным по ч.2 ст. 146 УКУ (незаконное похищение Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Суд назначил осужденному наказание — 5 лет лишения свободы. Такой приговор сегодня 3.04.23 огласила судья Лидия Щебуняева.

При этом Лидия Щебуняева изменила квалификацию преступления, которое Медвидю инкриминировала прокуратура - вместо ч. 3 ст. 146 в приговоре ч. 2 ст. 146 Уголовного Кодекса. Это означает, что суд не увидел тяжких последствий похищения — причинение физической боли потерпевшим и смерть Юрия Вербицкого. Прямым следствием изменения обвинения судом стало освобождение Медвидя от отбывания назначенного наказания в связи с истечением срока давности для привлечения к ответственности по ч. 2 ст. 146 (преступление средней тяжести) вместо инкриминируемой прокуратурой ч. 3 ст. 146 (тяжкое преступление)", - говорится в сообщении.

Детали

Также указано, что суд частично удовлетворил гражданский иск Игоря Луценко и назначил взыскать 200 тыс. грн морального вреда и около 50 тыс. грн материального ущерба и судебных расходов.

Гражданский иск брата Юрия - Сергея Вербицкого суд оставил без рассмотрения в связи со смертью Сергея Вербицкого.

Контекст

Луценко и Вербицкого похитили из Александровской больницы в Киеве около 4 утра 21 января 2014 года. Вывезли за город и пытали в течение многих часов. После пыток Игоря и Юрия вывезли и бросили в разных местах в лесу. Игорь Луценко спасся. Юрий Вербицкий погиб. 22 января его тело нашли в лесу в 500 метрах от дороги Гнедин-Петровское.

Александр Медвидь обвинялся в похищении Юрия Вербицкого и Игоря Луценко из Александровской больницы 21 января 2014 года.

Это, как указывают в организации, четвертый приговор (1 из которых оспаривается) по похищению и убийству Юрия Вербицкого и похищению Игоря Луценко. В судах продолжается рассмотрение в отношении еще 14 человек (12 гражданских и два экс-правоохранителя).