Дела Майдана: суд вынес приговор Медвидю по делу о похищении Луценко и Вербицкого
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Шевченковский районный суд Киева вынес приговор Александру Медвидю - признал виновным в незаконном похищении Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, назначил наказание 5 лет лишения свободы и освободил от отбывания наказания в связи с истечением срока давности, сообщает "Адвокатська дорадча група", представляющая интересы потерпевших по делам Майдана, пишет УНН.
Цитата
"Только что Шевченковский суд вынес приговор Александру Медвидю. Председательствующая Лидия Щебуняева признала Медвидя виновным по ч.2 ст. 146 УКУ (незаконное похищение Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Суд назначил осужденному наказание — 5 лет лишения свободы. Такой приговор сегодня 3.04.23 огласила судья Лидия Щебуняева.
При этом Лидия Щебуняева изменила квалификацию преступления, которое Медвидю инкриминировала прокуратура - вместо ч. 3 ст. 146 в приговоре ч. 2 ст. 146 Уголовного Кодекса. Это означает, что суд не увидел тяжких последствий похищения — причинение физической боли потерпевшим и смерть Юрия Вербицкого. Прямым следствием изменения обвинения судом стало освобождение Медвидя от отбывания назначенного наказания в связи с истечением срока давности для привлечения к ответственности по ч. 2 ст. 146 (преступление средней тяжести) вместо инкриминируемой прокуратурой ч. 3 ст. 146 (тяжкое преступление)", - говорится в сообщении.
Детали
Также указано, что суд частично удовлетворил гражданский иск Игоря Луценко и назначил взыскать 200 тыс. грн морального вреда и около 50 тыс. грн материального ущерба и судебных расходов.
Гражданский иск брата Юрия - Сергея Вербицкого суд оставил без рассмотрения в связи со смертью Сергея Вербицкого.
Контекст
Луценко и Вербицкого похитили из Александровской больницы в Киеве около 4 утра 21 января 2014 года. Вывезли за город и пытали в течение многих часов. После пыток Игоря и Юрия вывезли и бросили в разных местах в лесу. Игорь Луценко спасся. Юрий Вербицкий погиб. 22 января его тело нашли в лесу в 500 метрах от дороги Гнедин-Петровское.
Александр Медвидь обвинялся в похищении Юрия Вербицкого и Игоря Луценко из Александровской больницы 21 января 2014 года.
Это, как указывают в организации, четвертый приговор (1 из которых оспаривается) по похищению и убийству Юрия Вербицкого и похищению Игоря Луценко. В судах продолжается рассмотрение в отношении еще 14 человек (12 гражданских и два экс-правоохранителя).