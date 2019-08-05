Дело Оксаны Макар: завтра суд начнет рассмотрение ходатайства о пересмотре приговора главному обвиняемому
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Центральный районный суд Николаева завтра рассмотрит ходатайством Евгения Краснощека, о пересмотре приговора, которым он был приговорен к пожизненному заключению в деле об убийстве Оксаны Макар, по вновь открывшимся обстоятельствам. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь суда Владимир Диденко.
"Завтра в 15:30", - сказал Диденко отвечая на вопрос во сколько завтра будут рассматривать ходатайство Краснощека, о пересмотре приговора, которым он был приговорен к пожизненному заключению.
Напомним, Центральный районный суд Николаева назначил Евгению Краснощеку бесплатного адвоката.
Как сообщал УНН, Евгений Краснощек обратился в суд с ходатайством о пересмотре приговора, которым он был приговорен к пожизненному заключению, по вновь открывшимся обстоятельствам.
Как ранее сообщалось, 10 марта 2012 году парни изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, затем, чтобы скрыть преступление, пытались задушить и сжечь ее. Несмотря на страшные ожоги 55% тела тогда девушка выжила, дала показания, но через три недели умерла в Донецком ожоговом центре - ее сердце остановилось.
Кроме Краснощека по делу к 14 и 15 годам лишения свободы приговорен еще двое фигурантов.