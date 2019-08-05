Справа Оксани Макар: завтра суд почне розгляд клопотання про перегляд вироку головному обвинуваченому
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Центральний районний суд Миколаєва завтра розгляне клопотанням Євгена Краснощока, про перегляд вироку, яким його було засуджено до довічного ув’язнення у справі вбивства Оксани Макар, за нововиявленими обставинами. Про це УНН повідомив прес-секретар суду Володимир Діденко.
“Завтра о 15:30”, — сказав Діденко відповідаючи на питання о котрій годині завтра будуть розглядати клопотання Краснощока, про перегляд вироку, яким його було засуджено до довічного ув’язнення.
Нагадаємо, Центральний районний суд Миколаєва призначив Євгену Краснощоку безоплатного адвоката.
Як повідомляв УНН, Євген Краснощок звернувся до суду з клопотанням про перегляд вироку, яким його було засуджено до довічного ув’язнення, за нововиявленими обставинами.
Як раніше повідомлялося, 10 березня 2012 року молодики зґвалтували 18-річну Оксану Макар, потім, щоб приховати злочин, намагалися задушити і спалити її. Попри страшні опіки 55% тіла тоді дівчина вижила, дала свідчення, але за три тижні померла в Донецькому опіковому центрі — її серце зупинилось.
Окрім Краснощока у справі до 14 та 15 років позбавлення волі засуджено ще двох фігурантів.