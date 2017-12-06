Дело Новинского в ближайшее время будет передано в суд - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Уголовное производство по обвинению народного депутата Вадима Новинского в незаконном лишении свободы и превышении власти в ближайшее время будет передано в суд. Об этом сегодня в Верховной Раде заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"У господина Новинского дело находится на завершающей стадии - осталось сделать одну экспертизу, после чего его дело с обвинительным актом, очевидно, пойдет в один из судов города Киева", - сказал Луценко.
Как сообщал УНН, Верховная Рада 8 декабря 2016 года дала согласие на привлечение Новинского к уголовной ответственности.
ГПУ подозревает Новинского в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита УПЦ МП Владимира архиепископа Александра Драбинко.