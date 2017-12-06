Справа Новинського найближчим часом буде передана до суду - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Кримінальне провадження за обвинуваченням народного депутата Вадима Новинського у незаконному позбавленні волі та перевищенні влади найближчим часом буде передано до суду. Про це сьогодні у Верховній Раді заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"У пана Новинського справа знаходиться на завершальній стадії – залишилося зробити одну експертизу, після чого його справа з обвинувальним актом, очевидно, піде до одного із судів міста Києва", - сказав Луценко.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада 8 грудня 2016 року дала згоду на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності.
ГПУ підозрює Новинського у причетності до організації незаконного позбавлення волі протягом 179 днів помічника митрополита УПЦ МП Володимира архієпископа Олександра Драбинка.