Дело "Электротяжмаша": ВАКС отпустил под залог директора чешской компании

"Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и детективов НАБУ и применил в отношении директора чешской компании-участницы схемы меру пресечения в виде залога в размере 525,5 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, на лицо возложен ряд процессуальных обязанностей, среди которых прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию; не отлучаться за пределы места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины; носить электронное средство контроля (браслет).

Напомним, детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили и сообщили о подозрении пяти лицам в организации коррупционной схемы, по которой государственное предприятие "Завод "Электротяжмаш" понесло убытки на сумму 13,7 млн грн.



