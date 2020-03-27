Дело "Электротяжмаша": ВАКС отпустил под залог директора чешской компании

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 79828 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 94978 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101334 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100700 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108373 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 95824 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104107 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106290 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131273 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130388 просмотра

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Дело "Электротяжмаша": ВАКС отпустил под залог директора чешской компании

Дело "Электротяжмаша": ВАКС отпустил под залог директора чешской компании

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в более 500 тыс. грн директору чешской компании Оксане Евдокимовой, которую подозревают в участии нанесения государственному предприятию "Завод "Электротяжмаш" ущерба на сумму 13,7 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и детективов НАБУ и применил в отношении директора чешской компании-участницы схемы меру пресечения в виде залога в размере 525,5 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Кроме того, на лицо возложен ряд процессуальных обязанностей, среди которых прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию; не отлучаться за пределы места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины; носить электронное средство контроля (браслет).

Напомним, детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили и сообщили о подозрении пяти лицам в организации коррупционной схемы, по которой государственное предприятие "Завод "Электротяжмаш" понесло убытки на сумму 13,7 млн грн.

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