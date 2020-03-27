Справа "Електроважмашу": ВАКС відпустив під заставу директорку чеської компанії

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у понад 500 тис. грн директорці чеської компанії Оксані Євдокимовій, яку підозрюють в участі завдання державному підприємству “Завод “Електроважмаш” збитків на суму 13,7 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

"Так, суд частково задовольнив клопотання прокурорів САП та детективів НАБУ та застосував до директорки чеської компанії-учасниці схеми запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 525,5 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, на особу покладено низку процесуальних обов’язків, серед яких прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі місця проживання без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України; носити електронний засіб контролю (браслет).

Нагадаємо, детективи НАБУ та прокурори САП викрили та повідомили про підозру п’ятьом особам в організації корупційної схеми, через яку державне підприємство “Завод “Електроважмаш” зазнало збитків на суму 13,7 млн грн.

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