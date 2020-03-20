ВАКС взяв під варту підозрюваного у справі заводу "Електроважмаш"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Вищий антикорупційний суд відправив під варту з альтернативою внесення застави підозрюваного у справі ДП “Завод “Електроважмаш”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ВАКС.
“Сьогодні, 20 березня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду дозволив взяти під варту підозрюваного у справі ДП “Завод „Електроважмаш“ з альтернативою внесення застави у розмірі 8 408 000 гривень. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно детективи НАБУ та прокурори САП викрили та повідомили про підозру п’ятьом особам в організації корупційної схеми, через яку державне підприємство “Завод “Електроважмаш” зазнало збитків на суму 13,7 млн грн.
Як повідомлялося, суд взяв під варту заступника директора державного підприємства “Завод “Електроважмаш”, якого підозрюють у завданні 13,7 млн грн збитків підприємству.