ВАКС под стражу подозреваемого по делу завода "Электротяжмаш"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105713 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108563 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110488 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109009 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119301 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102213 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106327 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106816 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131704 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130511 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
ВАКС под стражу подозреваемого по делу завода "Электротяжмаш"

ВАКС под стражу подозреваемого по делу завода "Электротяжмаш"

Киев  •  УНН

 • 10363 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с альтернативой внесения залога подозреваемого по делу ГП “Завод “Электротяжмаш”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

“Сегодня, 20 марта, следственный судья Высшего антикоррупционного суда позволил взять под стражу подозреваемого по делу ГП “Завод „Электротяжмаш“ с альтернативой внесения залога в размере 8 408 000 гривен. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним, недавно детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили и сообщили о подозрении пяти лицам в организации коррупционной схемы, по которой государственное предприятие “Завод „Электротяжмаш“ понесло убытки на сумму 13,7 млн грн.

Как сообщалось, суд взял под стражу заместителя директора государственного предприятия „Завод“ Электротяжмаш ”, которого подозревают в нанесении 13,7 млн грн убытков предприятию.

Украинские Национальные Новости

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