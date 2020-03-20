ВАКС под стражу подозреваемого по делу завода "Электротяжмаш"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с альтернативой внесения залога подозреваемого по делу ГП “Завод “Электротяжмаш”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
“Сегодня, 20 марта, следственный судья Высшего антикоррупционного суда позволил взять под стражу подозреваемого по делу ГП “Завод „Электротяжмаш“ с альтернативой внесения залога в размере 8 408 000 гривен. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины”, — говорится в сообщении.
Напомним, недавно детективы НАБУ и прокуроры САП разоблачили и сообщили о подозрении пяти лицам в организации коррупционной схемы, по которой государственное предприятие “Завод „Электротяжмаш“ понесло убытки на сумму 13,7 млн грн.
Как сообщалось, суд взял под стражу заместителя директора государственного предприятия „Завод“ Электротяжмаш ”, которого подозревают в нанесении 13,7 млн грн убытков предприятию.