Дело Эдема Бекирова: на суде в Крыму допросили тайного свидетеля
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Центральном районном суде Симферополя на заседании по делу Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном хранении и перевозке боеприпасов и взрывчатки, выступил засекреченный свидетель под псевдонимом "Меметов" - основной свидетель обвинения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Tеlegram-канал Ґрати.
Детали
Тайный свидетель повторил версию ФСБ о том, что Бекиров летом 2018 года передал ему на хранение сумку со взрывчаткой и патронами, которую он затем отдал спецслужбам. Однако, отвечая на вопрос, запутался и даже не смог сказать, что это была за сумка. Защита считает, что показания свидетеля сфальсифицированы.
Дело Бекирова рассматривают без его участия. В августе 2019 года его по инициативе ФСБ отпустили из-под стражи для участия в обмене заключенными с Украиной. Однако, дело не закрыли и в феврале слушания возобновились.
Суд назначил Бекирову принудительный привод, а затем объявил в розыск, несмотря на то, что его освободили из-под стражи для обмена по ходатайству следствия.
Что было ранее
Судья подконтрольного Кремлю Центрального районного суда Симферополя Сергей Деменок 26 июня 2020 года постановил объявить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова в розыск.
Ранее российский судья в аннексированном Крыму принял решение "принудительно доставить" Эдема Бекирова на заседание 22 мая.
Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в аннексированный Крым 12 декабря 2018 года. Он ехал в Крым посетить мать и родственников. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Бекирова.
Его подозревали по статье о хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.