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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 59072 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 80367 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 111734 просмотра

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3 марта, 11:09 • 147127 просмотра

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Дело Эдема Бекирова: на суде в Крыму допросили тайного свидетеля

Дело Эдема Бекирова: на суде в Крыму допросили тайного свидетеля

Киев  •  УНН

 • 16562 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. В Центральном районном суде Симферополя на заседании по делу Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном хранении и перевозке боеприпасов и взрывчатки, выступил засекреченный свидетель под псевдонимом "Меметов" - основной свидетель обвинения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Tеlegram-канал Ґрати.

Детали

Тайный свидетель повторил версию ФСБ о том, что Бекиров летом 2018 года передал ему на хранение сумку со взрывчаткой и патронами, которую он затем отдал спецслужбам. Однако, отвечая на вопрос, запутался и даже не смог сказать, что это была за сумка. Защита считает, что показания свидетеля сфальсифицированы.

Дело Бекирова рассматривают без его участия. В августе 2019 года его по инициативе ФСБ отпустили из-под стражи для участия в обмене заключенными с Украиной. Однако, дело не закрыли и в феврале слушания возобновились.

Суд назначил Бекирову принудительный привод, а затем объявил в розыск, несмотря на то, что его освободили из-под стражи для обмена по ходатайству следствия.

Что было ранее

Судья подконтрольного Кремлю Центрального районного суда Симферополя Сергей Деменок 26 июня 2020 года постановил объявить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова в розыск.

Ранее российский судья в аннексированном Крыму принял решение "принудительно доставить" Эдема Бекирова на заседание 22 мая.

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в аннексированный Крым 12 декабря 2018 года. Он ехал в Крым посетить мать и родственников. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал Бекирова.

Его подозревали по статье о хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.

Украинские Национальные Новости

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