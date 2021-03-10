Справа Едема Бекірова: на суді в Криму допитали таємного свідка

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Таємний свідок повторив версію ФСБ про те, що Бекіров влітку 2018 передав йому на зберігання сумку з вибухівкою і патронами, яку він потім віддав спецслужбі. Однак, відповідаючи на питання, заплутався і навіть не зміг сказати, що це була за сумка. Захист вважає, що показання свідка сфальсифіковані.

Справу Бекірова розглядають без його участі. У серпні 2019 року його з ініціативи ФСБ відпустили з-під варти для участі в обміні в'язнями з Україною. Проте, справу не закрили і в лютому слухання поновилися.

Суд призначив Бекірову примусовий привід, а потім оголосив в розшук, незважаючи на те, що його звільнили з-під варти для обміну за клопотанням слідства.

Що було раніше

Суддя підконтрольного Кремлю Центрального районного суду Сімферополя Сергій Деменок 26 червня 2020 року постановив оголосити кримськотатарського активіста Едема Бекірова у розшук.

Раніше російський суддя в анексованому Криму ухвалив “примусово доставити” Едема Бекірова на засідання 22 травня.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму відвідати матір і родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Його підозрювали за статтею про зберігання і передачу вибухових речовин і боєприпасів. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.